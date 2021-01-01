Президент Ильхам Алиев: Мы создадим рай в Карабахском регионе

Хоть враг и разрушил все на оккупированных им и уже освобожденных землях, мы восстановим все наши города, села, создадим рай в Карабахском регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в поздравлении азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

"Азербайджан нанес поражение Армении. Это увидел весь мир, это произошло на глазах у всего мира. Никто не смог нас остановить. Я говорил, что мы пойдем до конца, пусть они назовут нам дату, когда оккупант-Армения покинет наши земли. После предоставления даты мы остановили наши военные операции", - сказал глава государства.

Сегодня День солидарности азербайджанцев мира, напомнил он. "Каждый год, обращаясь к народу, я поздравляю азербайджанцев мира с этим днем и Новым годом. На этот раз это поздравление имеет особое значение. Я знаю, что в период войны проживающие в мире азербайджанцы пристально следили за происходящими в Азербайджане процессами, войной. Они выражали свою поддержку. Среди тысяч направленных мне писем было достаточно много писем и от проживающих за рубежом азербайджанцев. Они выражали моральную поддержку, демонстрировали солидарность. Обращаясь сегодня к ним, я хочу сказать: вы должны и можете гордиться тем, что являетесь представителями героического азербайджанского народа. Сегодня каждый азербайджанец, каждый гражданин Азербайджана и наши соотечественники, проживающие за рубежом, по праву могут гордиться тем, что мы представители победоносного народа", - добавил Президент Ильхам Алиев.

Я хочу поздравить всех наших соотечественников с этим праздником, отметил он. "В первую очередь, хочу поздравить весь азербайджанский народ с исторической Победой. В будущем нас ждут большие дела, для нашей страны начинается новая эра - эра созидания, развития, восстановления наших земель. Эта будет славная эра. Хоть враг и разрушил все на оккупированных им и уже освобожденных землях, мы восстановим все наши города, села, создадим рай в Карабахском регионе. Наш народ достоин этого. Наш народ красит победа, и победа всегда будет за нами!" - заявил глава государства.