Состоялся показ фильма «Формула власти. Итоги 2020 года»

На телеканале "CBC TV Azerbaijan" состоялся показ фильма первого заместителя генерального директора ТАСС Михаила Гусмана "Формула власти. Итоги 2020 года".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в фильме отмечается, что 75 лет назад свободолюбивые народы мира победили самое страшное зло ХХ века - немецкий фашизм и 75 лет назад народы мира, движимые высоким стремлением не допустить ужасов войны и фашизма в будущем создали уникальную международную организацию - ООН. Этот год также юбилейный для ЮНЕСКО.

Все прогрессивное человечество с большим воодушевлением готовилось отметить юбилей победы над фашизмом. Но в феврале началась пандемия коронавируса, захлестнувшая весь мир, В конце года благодаря работе ученых и медиков были разработаны схемы лечения тяжелых больных, появилась вакцина.

Пандемия коронавируса обрушила привычный образ жизни людей, вводились карантины, были отменены многие спортивные соревнования, культурные мероприятия. Человечество с надеждой смотрит на 2021 год, который может стать годом восстановления.

По традиции герои программы "Формула власти" в канун Нового года обращаются к зрителям. Один из героев передачи "Формула власти" Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении отметил, что когда мир победит пандемию, символом этой борьбы должен быть человек, его разум и воля. "Потому что в тяжелое время именно благодаря силе воли решаются многие вопросы; ну и, конечно же, милосердие, а также понимание, что перед природой и перед Богом все равны", - сказал глава азербайджанского государства.

В фильме также представлены фрагменты интервью с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, генеральным директором ЮНЕСКО Одрэ Азуле, Президентом Болгарии Руменом Радевым, Президентом Сербии Александром Вучичем и др.

Михаил Гусман - бессменный автор и ведущий "Формулы власти". Известный журналист взял более 400 интервью у президентов, премьеров, руководителей международных организаций.