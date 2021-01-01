В Азербайджане на борьбу с пандемией выделено 261 млн. манатов

В госбюджете на борьбу с пандемией коронавируса нового типа (COVID-19) в этом году выделено 261 миллион манатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это нашло отражение в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе "О ряде вопросов, связанных с применением Закона Азербайджанской Республики "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год" от 31 декабря 2020 года.

Кабинету министров поручено осуществить по согласованию с Президентом Азербайджанской Республики распределение предусмотренных средств, а также изменения, которые будут внесены в это распределение.