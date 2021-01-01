Из смартфонов исчезло слово "степанакерт" и появилось "Ханкенди"

Слово "степанакерт" исчезло из стандартной прошивки телефонов iPhone. Когда в прогнозе погоды смотришь, какая погода, смартфон показывает в Ханкенди столько-то градусов.

Как передает Day.Az, об этом в эфире радио КП сообщил журналист Олег Кашин, вошедший по итогам 2020 года в 30-ку самых цитируемых российских представителей масс-медиа.

По его словам, армянский народ проиграл большую тридцатилетнюю войну.

Он также отметил, что Армения - никому не нужная маленькая страна, а Азербайджан является гораздо более адекватным партнером для стран.

Кроме того, Кашин отверг религиозный фактор в войне в Карабахе и не согласился с тем, что там разрушаются христианские храмы.