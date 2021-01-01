Армяне вовлекают миротворцев в свои провокации

Армянские сепаратисты вовлекают российских миротворцев в свои незаканчивающиеся провокации.

Как передает Day.Az, группа армян заставила солдата миротворческого контингента РФ, находящегося на территории Лачинского района Азербайджана, произнести компрометирующий тост.

В своих словах военнослужащий призывает оккупантов "не беспокоиться" и говорит о том, что "добро рано или поздно побеждает зло".

Кадры опубликованы в соцсетях, где вызвали вопрос о том, почему руководство миротворцев в Карабахе не наблюдает за своими военными.