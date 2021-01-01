https://news.day.az/politics/1303373.html Армяне вовлекают миротворцев в свои провокации - КУДА СМОТРИТ РОССИЙСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ? - ВИДЕО
Армяне вовлекают миротворцев в свои провокации - КУДА СМОТРИТ РОССИЙСКОЕ КОМАНДОВАНИЕ? - ВИДЕО
Армянские сепаратисты вовлекают российских миротворцев в свои незаканчивающиеся провокации.
Как передает Day.Az, группа армян заставила солдата миротворческого контингента РФ, находящегося на территории Лачинского района Азербайджана, произнести компрометирующий тост.
В своих словах военнослужащий призывает оккупантов "не беспокоиться" и говорит о том, что "добро рано или поздно побеждает зло".
Кадры опубликованы в соцсетях, где вызвали вопрос о том, почему руководство миротворцев в Карабахе не наблюдает за своими военными.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре