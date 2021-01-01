Как только началась война, армяне послали в бой террористов ПКК

О начале боевых действий я узнал утром 27 сентября, когда раздались звуки залпов нашей артиллерии. Армяне сначала не понимали, что происходит, один из надзирателей в тюрьме по фамилии Галстян стал у меня выпытывать информацию о происходящем. Затем по радио я услышал о начале войны. В эти дни положение армян резко ухудшилось - через 2-3 дня после начала боев у них уже не хватало продовольствия, нас кормили одним хлебом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Publika.Az, об этом рассказал Дильгам Аскеров на первой пресс-конференции после освобождения.

Бывший заложник отметил, что радиоприемник ему подарили сотрудники Красного Креста и с началом войны он стал подключаться к азербайджанским радиоволнам, слушал все обращения и интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

По его словам, с началом Второй Карабахской войны среди армянских сепаратистов царили уныние и растерянность.

"Никогда не забуду, как меня и Шахбаза Гулиева пытали и избивали в плену. Особенно сильно нас пытали в первый год. На теле живого места не было, нас очень сильно избивали. А после так называемого "суда" избиения прекратились", - рассказывает Аскеров.

Заложник поведал журналистам и о террористах ПКК в шушинской тюрьме. Они говорили на курдском языке, их голоса были слышны отчетливо. Потом эти террористы исчезли - как только началась война, армяне послали их в бой.

По его словам, армяне предлагали выпустить его на свободу, но с условием обращения к главе карабахских сепаратистов с прошением о помиловании.

"Я гражданин России и мне как-то сказали, что меня могут освободить, если я попрошу главаря сепаратистского режима Араика Арутюняна простить меня. Я же ответил, что Нагорный Карабах - составная часть Азербайджана и никогда не стану просить у них прощения. А Президентом, в том числе и Нагорного Карабаха, является Ильхам Алиев", - отметил Дильгам Аскеров.

Отвечая на вопрос о нахождении в застенках других военнопленных азербайджанцев, Дильгам Аскеров сказал, что видел еще одного раненого бойца, которого тоже пытали и избивали.

"Армяне сами нам рассказывали, как пытали наших солдат. В основном наших пленных пытали и избивали ереванские армяне, а не карабахские", - добавил Аскеров.

По его словам, он следил за всеми заявлениями Президента Ильхама Алиева. Из выступлений главы государства он узнал об освобождении Физули, Джебраила, Зангилана, Губадлы.

"Я пристально следил за ходом войны. Был уверен, что рано или поздно азербайджанский солдат вернется в Шушу. И как и говорил наш Президент, железный кулак сокрушил врага и наши земли освобождены. Меня карабахские сепаратисты незаконно осудили на 140 лет лишения свободы. Но я всегда говорил им, что азербайджанский солдат придет в Карабах", - подчеркнул бывший заложник.