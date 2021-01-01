Очередная провокация Пегова-Габрелянова против Азербайджана

Семен Пегов, являющийся пешкой неугомонного Арама Габрелянова, совершил очередную провокацию в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az, армянские СМИ распространяют кадры, на которых он с главарем преступного режима Араиком Арутюняном в сопровождении ВС Армении посещают так называемую "передовую".

Араик, разгуливая по азербайджанской земле, заявил о необходимости качественно новой армии, в которой будут учтены уроки войны, опыт передовых стран и современные виды вооружения, в то время как Пегов-Габрелянов послушно поддакивал ему.

Такие провокации являются грубейшим нарушением трехстороннего заявления, четвертый пункт которого гласит, что "Миротворческий контингент Российской Федерации развёртывается параллельно с выводом армянских вооружённых сил"

В договоре четко отмечено, что ВС Армении на этих территориях не должны присутствовать. Куда смотрят миротворцы? Почему вооруженные боевики разгуливают на охраняемых российскими военными территориях? К сожалению, создается впечатление, будто российские миротворцы до конца не понимают серьезность ситуации в регионе и не ощущают, какая ответственность лежит на их плечах.