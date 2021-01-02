Пашинян планировал отвернуться от России и вступить в НАТО сразу после капитуляции

Новое выступление Пашиняна в "Фейсбуке" у многих вызвало недоумение. В преддверии поездки в Москву, которая планируется 11 января, Никол Воваевич практически открыто обвинил Россию в заговоре против Армении и закулисных играх на стороне прямых противников Еревана. Хочется сразу отмести теории о слабом душевном здоровье и вообще психическом состоянии Пашиняна. И с тем, и с другим у него всё в порядке. Игра Никола Воваевича чётко выверена и просчитана настолько, насколько это позволяет сделать уровень его советников и аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на Лайф.

Как сообщает издание, с момента прихода к власти в результате бархатной революции основная цель Пашиняна была не в подготовке к войне и не в улучшении благосостояния граждан. Основная цель - это окончательный отрыв армян от России, раскол внутри самого армянского общества, уничтожение института Церкви как основы армянства. Опираясь в своей работе как на существенные ошибки предыдущих властей, так и на демагогию и прямые манипуляции общественным мнением, Пашинян за два с половиной года смог создать из себя образ мессии для армянства и "своего парня" для каждого отдельного армянина. Играя этими личинами, а также наведя кое-какой порядок в низовой коррупции, Никол Воваевич спрятал деревья в лесу. Он сумел отвлечь общество от действительно первостепенных задач, дав ему "красную тряпку" борьбы со "старыми" и внедряя в мысль каждого армянина, что во всём виновата имперская политика России. В своих горячих выступлениях все беды Армении он связывал именно с политикой Путина, Робертом Кочаряном и вообще "карабахского клана".

Автор статьи пишет, что имперским амбициям России Пашинян решил противопоставить проверенную временем историю - запустить в общественное сознание мысль, что прозападная Армения будет счастлива и спокойна под защитой натовского зонтика. Но Армении уйти под зонтик НАТО можно только в одном случае: разгромно проиграв войну с Азербайджаном. На фоне всего этого обвинить Россию в отсутствии реальной помощи и нарушении союзнических договорённостей. После всего этого потребовать вывода 102-й базы из Гюмри и обратиться за помощью в НАТО.

"Всё, что мы видим сейчас: демагогия Пашиняна, назначение на высокие должности в СНБ не профессионалов, а лично преданных ему людей, нагнетание пораженчества и истерии в армянском обществе и т.д. - по сути, есть продолжение решения задачи, что была поставлена перед Пашиняном два с половиной года назад: отрыв от России, мнимое вхождение в западный мир, условный зонтик НАТО.

Казалось бы, а что плохого для простого армянина в тех задачах, что поставил Пашинян? Защита НАТО гарантирует мир маленькой Армении, а вхождение в западные институты и сокращение армии плюс её реформа, после которой она станет 15-тысячным корпусом без обязательного призыва, даст и кое-какие экономические преференции. Но бойтесь данайцев, дары приносящих, как говорили древние. В такой конфигурации Армения нужна лишь для одного. После ухода России Армения становится плацдармом для возможного удара НАТО по Ирану. Армения для этого идеальный плацдарм. Беззащитная Армения, над которой будет висеть уже не один, а как минимум три дамоклова меча, будет вынуждена делать всё, что ей скажут новые союзники...", - отмечает издание.