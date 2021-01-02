Армения долгие годы нарушала Конвенцию ЮНЕСКО

Директор Высшей музыкальной академии Франции, заслуженная артистка Азербайджана, посол доброй воли ООН Адиля Алиева обратилась с открытым письмом к мировой общественности.

Как сообщили Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой, азербайджанская пианистка, которая 30 лет живет во Франции, отметила, что 30-летняя оккупация не смогла уничтожить веру проживающих в Азербайджане народов в торжество высшей справедливости и освобождение этих земель.

Автор отметила, что армяне были переселены на земли Азербайджана в XIX веке, Армения, грубо нарушив все нормы международного права, оккупировала земли Азербайджана, совершила страшные военные преступления, но блестящая тактика и победная стратегия Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и героизм нашей армии привели к победе нашей страны и к тому, что она самостоятельно выполнила требования 4 резолюций ООН.

Посол доброй воли ООН отметила, что в результате 30-летней оккупации был нанесен огромный ущерб культурному наследию Азербайджана: "Армения долгие годы присваивала себе историко-культурное наследие Азербайджана, нарушала Конвенцию ЮНЕСКО о защите историко-культурных ценностей народов".

Известный музыкант пригласила представителей культуры и искусства других стран посетить освобожденные от оккупации земли Азербайджана и ознакомиться с масштабами совершенного армянами вандализма, призвала послов доброй воли всех стран и народов внести вклад в защиту мира, достигнутого нашей страной.