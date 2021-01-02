Единство народа Азербайджана – залог развития страны

Одно из важнейших направлений прозвучавшего 31 декабря 2020 г. обращения Президента Азербайджана Ильхама Алиева касалось констатации героизма сыновей азербайджанского народа как в Первую (начало 1990-х гг.), так и во Вторую Карабахскую (Отечественную) войну.

В частности, причину утери своих земель в начале 1990-х годов глава государства обосновал тем, что "тогдашнее руководство Азербайджана не могло выполнять свои должностные обязанности". Оккупация же в 1992 г. Шуши, Лачина, а в апреле 1993 г. Кяльбаджара, фактически приведшая к географической связи между Нагорным Карабахом и Арменией, поспособствовала неизбежной оккупации других земель. Однако, на фоне того, что "наша армия, можно сказать, была разрушена, регулярная армия не была создана" и "мы теряли земли", наши "отважные, героические сыновья" сражались "как герои и становились шехидами".

Вслед за чем президент И. Алиев подчеркнул, что в дни 44-х дневной войны 2020 г. "наши героические солдаты и офицеры продемонстрировали мощь Азербайджана". "Благодаря правильно спланированным и проведенным операциям, пользуясь техническими возможностями, опираясь на героизм, доблесть наших отважных сынов, - сказал он, - мы уничтожили противника, враг поднял белый флаг, пал на колени". Ну а "после освобождения от оккупации более 300 городов и сел" и Шуши (с рядом других территорий), "враг полностью сдался, подписал акт о капитуляции и был вынужден покинуть другие находившиеся под оккупацией земли"(1).

Таким образом, Ильхам Алиев сфокусировал внимание слушателей на героизме азербайджанского народа, проявившемся как в период Первой, так и Второй Карабахской войн. По какой причине данный аспект важен для нашего общества? Прежде всего, потому, что недруги азербайджанцев различными ухищрениями в соцсетях пытаются тем или иным образом противопоставить ветеранов (инвалидов) войны начала 90-х нынешним военнослужащим. Говоря иными словами, в ряде случаев проявляется попытка принизить подвиг тех солдат и офицеров, кто воевал в период, так сказать, безвременья на этапе перехода Азербайджана к реальной независимости. И. Алиев же в очень доступной форме дезавуировал все эти искусственные попытки фактического стравливания ветеранов Первой и Второй Карабахских войн, проведя грань между слабостью тогдашней политической власти в стране и героизмом воинов.

В целом, данная ситуация признается и участниками тех событий, которые с замиранием сердца следили за развитием ситуации в Карабахском регионе с 27 сентября 2020 г. Так, известный журналист Кямал Али по горячим следам после подписания исторического Трехстороннего заявления глав Азербайджана, России и Армении, назвав каждого, отправившегося осенью 2020 г. "воевать, не важно по призыву или добровольцем" героем, зафиксировал, что "азербайджанцы в тылу благодарят азербайджанцев воевавших". "Благодарят - не то слово, - конкретизировал К. Али, - [т. к.] нет такого понятия, чтобы передать наши чувства благодарности родной армии, каждому в военной форме". И уже на этой ноте К. Алиев подчеркивает, что в войне 92-94 годов он видел "громадное количество примеров героизма наших солдат и офицеров", однако, "та война осталась в прошлом, она проиграна", в свете чего "неловко расхваливать мое военное поколение". Но, раскрывает К. Али, "мы сделали тогда, что могли", и "армия не виновна в том, что тыл увлекся политиканством, занимался войной параллельно". Правда, хотя "солдаты и офицеры тогда сделали все ими возможное", на том этапе отсутствовало необходимый уровень командования, офицеров. В свете чего "армия действовала не на опережение, а затыкала провалы" (2).

Согласимся, что Кямал Али фактически высказался идентично тому, как данную ситуацию раскрыл президент И. Алиев. То есть в рядах ветеранов Первой Карабахской войны наличествует прекрасное понимание того, что имело место как в тот период, так и в нынешний. То есть причина тех и нынешних результатов военных действий в Карабахской зоне высвечивается однозначно.

Другое дело, как отметил И. Алиев, оставшись позади, нынешняя Отечественная война "продемонстрировала нашу мощь, непоколебимую волю, единство". Железный кулак, "превратившийся в символ войны, победы, показал свою силу" - и "единство, и силу". Что уверенно зафиксировало: в "нашем обществе есть и единство, у нашей страны есть и всегда будет мощь"(1).

Свидетельство чего - во вчерашнем (в ночь с 31 декабря 2020 г. на 1 января 2021 г.) нахождении жителей Азербайджана на Аллее шехидов. И очень символично, что помянуть и поблагодарить в День Солидарности азербайджанцев мира ушедших из жизни солдат и офицеров доблестной азербайджанской армии, освободивших наши исторические земли от армянских оккупантов, жители Баку и районов страны пришли в это особое для каждого представителя азербайджанского народа место, где, наряду с безвинными жертвами Кровавого Января 1990 г., покоятся юноши, отдавшие свою жизнь за независимость страны в начале тех же 90-х.

Allah rehmet elesin!

P.S.Сохранение единства такого рода - важнейший вопрос для нашего общества. В связи с чем очень значимо противостоять любым попыткам провокационных сил сталкивать те или иные слои населения страны друг с другом.

1.Обращение Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева

https://ru.president.az/articles/49798

2.Кямал Али. Они уйдут и срубленные деревья вырастут

https://www.turan.az/ext/news/2020/11/free/Want%20to%20Say/ru/130107.htm