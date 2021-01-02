По инициативе Госкомитета по работе с диаспорой выпущены специальные почтовые марки

По инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой выпущены почтовые марки, отражающие деятельность азербайджанской диаспоры.

Как передает Day.Az, на марках с лозунгами "Будем едины и солидарны", "Родина не далеко" запечатлены фотоснимки с акций, проведенных азербайджанской диаспорой в различных странах.

Отметим, что азербайджанская диаспора, проявив в 2020 году особую организованность, осуществила ряд новшеств. Прежде всего, 23 февраля 2020 года в столице Германии Берлине был проведен Общеевропейский карабахский митинг с участием более 1300 наших соотечественников из 30 стран. На митинге состоялись выступления, прозвучали лозунги на 17 языках, местная и международная общественность еще раз была проинформирована об азербайджанских реалиях.

Вслед за этим наши соотечественники проявили особую активность в борьбе с COVID-19, как в деле оказания поддержки азербайджанцам, находящимся в сложном положении за рубежом, так и предоставления материальной помощи проживающим в стране малообеспеченным семьям.

В период Отечественной войны, завершившейся славной Победой под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, азербайджанцы мира еще больше укрепили единство и солидарность. Во время совершенной захватнической Арменией товузской провокации 12 июля 2020 года и в период 44-дневной Отечественной войны наши соотечественники провели во многих странах мира более 180 акций в различном формате, поддержали Азербайджанское государство, направив международным организациям, главам государств и правительств, парламентариям тысячи заявлений и обращений.

Специальные почтовые марки, на которых запечатлены фотоснимки с упомянутых мероприятий, также выпущены с целью поощрения дальнейшей деятельности наших соотечественников.