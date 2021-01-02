Почтена память генерал-майора Полада Гашимова

2 января группа офицеров Министерства обороны, участники Отечественной войны, а также члены семьи Национального героя посетили могилу Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова, выразили почтение его памяти.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт Минобороны, на церемонии заслуженный деятель искусств, персональный президентский пенсионер, полковник Абдулла Гурбани подробно рассказал о жизни и боевом пути национального героя.

Было отмечено, что П.Гашимов родился 45 лет назад в селе Вендам Габалинского района. После переезда с семьей в Сумгайыт получил среднее образование в школах №28 и №34. Затем, чтобы связать свою судьбу с военной профессией, он поступил в Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева и успешно окончил это учебное заведение.