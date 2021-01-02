Городской совет Неаполя принял документ в поддержку Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Италии, документ "обращение к правительству Италии для принятия шагов по выражению уважения территориальной целостности Азербайджанской Республики и укреплению многопланового стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией", представленный в городской совет депутатом городского совета Неаполя Винченцо Соломбрино, был принят единогласно.

В документе отмечается, что Нагорно-Карабахский регион, признанный на международном уровне частью Азербайджана, был оккупирован Арменией в начале 1990-х годов вместе с семью прилегающими районами Азербайджана, и все азербайджанцы были изгнаны как из Нагорного Карабаха, так и из 7 прилегающих районов.