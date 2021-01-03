Как армяне фальсифицировали историю и присваивали албанские церкви

Директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА, доцент ЮНЕСКО Ризван Гусейнов рассказал о том, как армяне фальсицировали историю, преображая албанские церкви в армянские.

Как передает Day.Az, на опубликованых кадрах Гусейнов отметил, что одной из таких церквей, подвергшихся арменизации, стала церковь, расположенная недалеко от села Джалуд.