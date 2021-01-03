Истеричный Арам Габрелянов испугался надписей на азербайджанском языке

Руководитель крупнейших российских медиахолдингов, хозяин Семена Пегова, Арам Габрелянов устроил настоящую истерику в соцсетях, испугавших надписей на азербайджанском языке.

Как передает Day.Az, неугомонный Габрелянов, который ранее призывал армян к терроризму и угрожал расправой Пашиняну, поделился в своем телеграм-канале фотографией банки из под Кока-колы с азербайджанскими надписями.

"В Ереванских магазинах появилась азербайджанская Coca Cola! Кто отвечает за это?!", - написал он, непонимая, что данный продукт сделан в Грузии, но посколько ввозится и в Азербайджан, там есть надпись на азербайджанском. Другие армянские телеграм-каналы в панике также подхватили эту истерику.

Стоить отметить, что надпись была заклеена этикеткой на армянском.

Напоминаем также, что гражданин России Арам Габрелянов (настоящая фамилия Тер-Габрилян) создал шпионское информационное подразделение, куда входит телеграм-канал WarGonzo и блогер-провокатор Семен Пегов. Габрелянов на словах говорит о российских интересах, пытается предстать патриотом России. На самом же деле он - простой армянский националист как и все остальные, смердящий пёс, которого интересуют только свои, шкурные армянские интересы. И сейчас искусный провокатор Габрелянов усердно отрабатывает линию против Пашиняна, надеясь заработать на позорной капитуляции Армении. После Победы Азербайджана во второй карабахской войне у Габрелянова соскочили последние нервы и он начал открыто пропагандировать ненависть ко всему неармянскому. В середине декабря главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко написал заявление в Генпрокуратуру России и в СНБ Армении, чтобы те приняли меры в связи с деструктивным поведением Габрелянова.