https://news.day.az/politics/1303827.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили Теймура Раджабова с победой на “Airthings Masters”
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили Теймура Раджабова с победой на “Airthings Masters”
3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили гроссмейстера Теймура Раджабова с победой в турнире "Airthings Masters".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
"Дорогой Теймур,
Искренне поздравляем тебя с победой на шахматном турнире "Airthings Masters".
Убедительная победа, которую ты одержал, проявив профессионализм, волю и упорство, обрадовала азербайджанский народ. Твой успех также является ярким показателем высокого интеллектуального потенциала нашего народа.
Желаем тебе всего наилучшего, дальнейших успехов и покорения новых шахматных вершин", - говорится в поздравлении.
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