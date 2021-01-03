Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили Теймура Раджабова с победой на “Airthings Masters”

3 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева поздравили гроссмейстера Теймура Раджабова с победой в турнире "Airthings Masters".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Дорогой Теймур,

Искренне поздравляем тебя с победой на шахматном турнире "Airthings Masters".

Убедительная победа, которую ты одержал, проявив профессионализм, волю и упорство, обрадовала азербайджанский народ. Твой успех также является ярким показателем высокого интеллектуального потенциала нашего народа.

Желаем тебе всего наилучшего, дальнейших успехов и покорения новых шахматных вершин", - говорится в поздравлении.