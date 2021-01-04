Минобороны России распространило заявление в связи с миротворцами в Карабахе

Наблюдательные посты российских миротворцев, которые выполняют задачи по контролю и мониторингу режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, оборудуют фортификационными сооружениями "Блокпост".

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом сообщает Минобороны РФ.

"Блокпосты" предназначены для защиты от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за территорией.