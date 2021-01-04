Азербайджан превратился в регионального лидера

По итогам "второй войны" в Карабахе было зафиксировано серьёзное превосходство Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в интервью Gazeta.ru сказал ведущий научный сотрудник сектора Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.

"Что касается Армении и Азербайджана, азербайджанский лидер Ильхам Алиев может записать 2020 год себе в актив. По сути, он достиг крупнейшего успеха за всё время своего президентства. Война принесла ему внутриполитическую и внешнеполитическую победу, продемонстрировав усиление Баку и его претензии на региональную гегемонию", - уверен эксперт.

Что касается ситуации в Армении, то там, по мнению Муханова, ситуация диаметрально противоположная:

"Война принесла Еревану крах и национальную катастрофу. Условия соглашения о прекращении огня крайне тяжёлые для армянской стороны, в том числе для восприятия среди населения республики", - продолжает политолог.

Пашинян в итоге столкнулся с резким антирейтингом, несмотря на то что последние два года он был "политиком номер один" в стране.

"Азербайджан вошёл в 2021 год в статусе победителя, Армения - проигравшего. Для последней наступивший год станет продолжением негативной ситуации, к этому добавится политический кризис, который только усугубит ситуацию", - отмечает Вадим Муханов.