https://news.day.az/politics/1303883.html Саперы МЧС России проведут разминирование в Агдаме
Саперы МЧС России проведут разминирование в Агдаме
Пиротехники МЧС России проведут разминирование территории Агдамского района Нагорного Карабаха, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства, передает Day.Az.
"4 января самолет Ил-76 МЧС России со спасателями на борту вылетел в Республику Азербайджан для выполнения задач по разминированию территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе", - сказали в МЧС.
В состав группировки вошли 20 пиротехников центра "Лидер" МЧС РФ и Ногинского спасательного центра. Вместе с ними летят три комплекса с роботами. "Весь убывающий личный состав прошел тестирование на отсутствие COVID-19", - добавили в пресс-службе.
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