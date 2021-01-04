https://news.day.az/politics/1303904.html Президент Ильхам Алиев создал «Фонд возрождения Карабаха» - Указ
Президент Ильхам Алиев создал «Фонд возрождения Карабаха» - Указ
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении юридического лица публичного права "Фонд возрождения Карабаха".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре