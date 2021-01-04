Президент Ильхам Алиев создал «Фонд возрождения Карабаха»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении юридического лица публичного права "Фонд возрождения Карабаха".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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