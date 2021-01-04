https://news.day.az/politics/1303905.html Утвержден состав Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Утвержден состав Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха" - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре