Утвержден состав Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение об утверждении состава Наблюдательного совета "Фонда возрождения Карабаха".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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