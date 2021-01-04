В Карабахе нашли тела 1 175 армянских солдат

В результате поисковых работ 3 января в Гадрутском и Джебраильском районах обнаружены тела 19 армянских военнослужащих, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

По сей день в общей сложности обнаружены тела 1175 армянских военнослужащих.