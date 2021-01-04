https://news.day.az/politics/1303914.html В Карабахе нашли тела 1 175 армянских солдат
В Карабахе нашли тела 1 175 армянских солдат
В результате поисковых работ 3 января в Гадрутском и Джебраильском районах обнаружены тела 19 армянских военнослужащих, сообщает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
По сей день в общей сложности обнаружены тела 1175 армянских военнослужащих.
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