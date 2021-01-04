https://news.day.az/politics/1303942.html Самолет с саперами МЧС России прибыл в Гянджу - ФОТО
Самолет с саперами МЧС России прибыл в Гянджу - ФОТО
Самолет с саперами МЧС России прибыл в Гянджу.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, самолет совершил посадку в аэропорту города Гянджа.
Отметим, пиротехники МЧС России проведут разминирование территории Агдамского района Азербайджана.
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