Самолет с саперами МЧС России прибыл в Гянджу

Самолет с саперами МЧС России прибыл в Гянджу. 

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, самолет совершил посадку в аэропорту города Гянджа. 

Отметим, пиротехники МЧС России проведут разминирование территории Агдамского района Азербайджана.