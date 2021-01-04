https://news.day.az/politics/1303958.html Российские саперы уже в Гяндже - представитель МЧС России - ФОТО
Российские саперы уже в Гяндже - представитель МЧС России - ФОТО
Для осуществления работ по разминированию освобожденных от оккупации территорий в Азербайджан прибыли 20 саперов министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.
Об этом в понедельник сказал Trend представитель министерства Евгений Борисов, передает Day.Az.
По его словам, самолет ИЛ-76 МЧС России с 20 саперами на борту уже приземлился в Гяндже, и разгрузка самолета завершена.
Отметим, что в рамках гуманитарной миссии группа из 20 саперов МЧС России будет осуществлять работу по разминированию территорий в Агдамском районе.
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