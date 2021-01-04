Российские саперы уже в Гяндже

Для осуществления работ по разминированию освобожденных от оккупации территорий в Азербайджан прибыли 20 саперов министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.

Об этом в понедельник сказал Trend представитель министерства Евгений Борисов, передает Day.Az.

По его словам, самолет ИЛ-76 МЧС России с 20 саперами на борту уже приземлился в Гяндже, и разгрузка самолета завершена.

Отметим, что в рамках гуманитарной миссии группа из 20 саперов МЧС России будет осуществлять работу по разминированию территорий в Агдамском районе.