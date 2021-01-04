Руководитель центра «Лидер» МЧС России рассказал о разминировании территорий Азербайджана

Сегодня, согласно трехстороннему соглашению между Азербайджаном, Россией и Арменией, объединенная группа МЧС России прибыла на территорию, переданную Азербайджаном, для разминирования.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом журналистам сказан руководитель центра "Лидер", генерал-майор Анатолий Саввин.

"Сегодня сводная группировка МЧС России прибыла на территорию, переданную согласно трехстороннему соглашению азербайджанской стороне, с задачей проведения разминирования территорий, где проходили боевые действия. Группировка состоит из 20 человек личного состава - это пиротехники, саперы, кинологи, инструктора для подготовки личного состава. На вооружении отряда сводной группировки находится вся необходимая техника снаряжения оборудования для проведения разминирования территорий. Я надеюсь, азербайджанская сторона передаст нам формуляры минных полей, если нет, то границы обозначены, мы проведем совещание и определимся по площадям, которые будут разминированы. Поэтому все вопросы, думаю, решим", - отметил А.Саввин.