Армения передала Азербайджану 12 домов в селе Шурнух Сюникской области, которое по итогам карабахского конфликта оказалось на границе двух стран, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Дома с прилегающими земельными участками отошли Азербайджану в рамках сверки границ. Их бывшие хозяева переехали к родственникам. Изначально планировалось передать под контроль Баку 11 домов. Но затем владелец еще одного дома решил оставить его, не пожелав жить рядом с азербайджанцами.