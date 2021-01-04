https://news.day.az/politics/1303988.html Армения передала Азербайджану 12 домов в селе Шурнух
Армения передала Азербайджану 12 домов в селе Шурнух
Армения передала Азербайджану 12 домов в селе Шурнух Сюникской области, которое по итогам карабахского конфликта оказалось на границе двух стран, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Дома с прилегающими земельными участками отошли Азербайджану в рамках сверки границ. Их бывшие хозяева переехали к родственникам. Изначально планировалось передать под контроль Баку 11 домов. Но затем владелец еще одного дома решил оставить его, не пожелав жить рядом с азербайджанцами.
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