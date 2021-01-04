Пиротехники МЧС России будут работать в Агдамском районе

Самолет ИЛ-76 МЧС России со спасателями на борту четвертого января вылетел в Азербайджан для выполнения задач по разминированию освобожденных территорий в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии пиротехники будут работать в Агдамском районе.

Об этом сказал в понедельник Trend представитель министерства по чрезвычайным ситуациям России Евгений Борисов, передает Day.Az.

По его словам, сводная группировка из 20 человек сформирована из пиротехников центра "Лидер" и сотрудников Ногинского спасательного центра. Также бортом МЧС России будут доставлены три единицы техники с робототехническим оборудованием.

Весь личный состав прошел тестирование на COVID-19.

"Кроме того, насколько я знаю, наши специалисты из Ногинского спасательного центра будут учить ваших саперов пиротехническому делу", - добавил Борисов.