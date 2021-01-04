Теймур Раджабов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первой леди Мехрибан Алиевой

"Уважаемый Президент Ильхам Алиев и Мехрибан ханум Алиева, для меня было большой честью получить поздравление от вас. Победу в турнире "Airthings Masters" считаю успехом азербайджанских шахмат и спорта страны в целом".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Шахматной федерации Азербайджана, об этом заявил гроссмейстер Теймур Раджабов, выражая признательность главе государства и первой леди за искренние поздравления с победой в онлайн-турнире "Airtings Masters", проходившего в рамках "Champions Chess Tour".

Отметив, что шахматисты постоянно чувствуют внимание Азербайджанского государства, Т.Раджабов сказал, что созданные условия помогают бороться за победу во всех соревнованиях.