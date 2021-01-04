Минообороны России сделало заявление о ситуации в Карабахе

Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, сообщило в понедельник Минобороны РФ.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, обеспечивается безопасное возвращение граждан в места их постоянного проживания, оказывается гуманитарная помощь, восстанавливаются объекты гражданской инфраструктуры.

За сутки российскими миротворцами обеспечено безопасное возвращение с территории Армении в Нагорный Карабах 99 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 г. в места прежнего проживания в Нагорном Карабахе вернулись 47 287 человек.