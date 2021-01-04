Новой войны в Карабахе не будет

Россия и Турция договорились о создании центра по мониторингу ситуации на территории Нагорного Карабаха. Возможны ли новые провокации в регионе и можно ли применить "астанинский формат" для урегулирования конфликта, в интервью ПЭ рассказал бывший начальник разведывательного управления генштаба ВС Турции Исмаил Хаккы Пекин, передает Day.Az.

Пекин допустил возможность каких-то стычек, но масштабных провокаций не ожидает: миротворцы будут следить за соблюдением прекращения огня.

"Не думаю, что [карабахский конфликт снова] перерастет в большую войну. Этого не допустят Россия и Иран", - сказал бывший разведчик.

По словам разведчика, сейчас "главный вопрос в [Лачинском] коридоре.

"Наблюдатели там - российские миротворцы. Азербайджан утверждает, что эта часть должна была остаться на их стороне. У России и Турции уже есть большой опыт совместной работы в Сирии. Думаю, они должны решить и этот вопрос без каких-либо конфликтов", - считает он.

По словам экс-главы военной разведки, сейчас на Южном Кавказе есть баланс, но видны действия Североатлантического альянса, "который хочет окружить Россию":

"На Южном Кавказе уже давно есть угроза, направленная на Россию. Запад пытается включить в НАТО Армению, Азербайджан и Грузию. Россия, разумеется, против. Но премьер-министр Армении Никол Пашинян движется в сторону Запада, и США с Францией хотят использовать армянскую диаспору".

По его словам, Россия, Турция и Иран могут препятствовать хаосу выработкой общего стратегического плана". Выработке такой стратегии мог бы способствовать "астанинский формат", зарекомендовавший себя в Сирии, считает Исмаил Хаккы Пекин.

"На самом деле, если удастся создать здесь "астанинский формат", сирийский и ливийский кризисы могут найти быстрое решение, и это обеспечит региональную стабильность. Это важно для Турции, для России и для всего региона. А поскольку есть общие интересы, Россия, Иран и Турция могут создать такую платформу", - считает он.