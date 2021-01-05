Россия и Тюркский мир ближе друг к другу, чем кажется

Политолог Дмитрий Бабич рассказал о том, как в последнее время складываются отношения России с Турцией, против которой США ввели санкции из-за покупки военной техники.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в рамках передачи обозреватель также отметил, что хорошие отношения с тюркоязычными странами становятся для России вопросом не просто политической целесообразности, а выживания.