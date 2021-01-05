https://news.day.az/politics/1304053.html Россия и Тюркский мир ближе друг к другу, чем кажется - Дмитрий Бабич - ВИДЕО
Россия и Тюркский мир ближе друг к другу, чем кажется - Дмитрий Бабич - ВИДЕО
Политолог Дмитрий Бабич рассказал о том, как в последнее время складываются отношения России с Турцией, против которой США ввели санкции из-за покупки военной техники.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа, в рамках передачи обозреватель также отметил, что хорошие отношения с тюркоязычными странами становятся для России вопросом не просто политической целесообразности, а выживания.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре