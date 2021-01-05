Восстановление Карабаха даст толчок экономическому развитию всего Азербайджана

Уверен, что освобожденные от оккупации территории Азербайджана, их экономическое восстановление дадут толчок экономическому развитию всей страны, ее экономики.

Об этом сказал Trend во вторник украинский ученый, доктор юридических наук, профессор Александр Мережко, говоря о потенциале, которым обладают освобожденные территории Азербайджана, передает Day.Az.

"Я много раз слышал от своих азербайджанских коллег о красоте природы Карабаха, и думаю, что вскоре весь мир сможет в этом убедиться. Однако прежде чем это произойдет, Азербайджану необходимо будет инвестировать много средств и сил в восстановление разрушенного за период оккупации региона. Несмотря на это, я уверен, что очень скоро мы станем свидетелями нового экономического чуда, связанного с быстрым восстановлением экономики и культуры этого региона", - сказал украинский эксперт.

Он отметил, что Азербайджан стремится к мирному сотрудничеству, а не к конфронтации с другими странами.

"Для Азербайджана всегда было характерно культурное и этническое разнообразие, то есть то, что сегодня принято называть мультикультурализмом. Как мне представляется, это связано с историей азербайджанского народа, который мирно уживался с разными народами, и которому чужд шовинизм или агрессивный национализм. Опыт мультикультурализма, то есть уважительного отношения азербайджанского народа к другим народам и культурам, безусловно, является полезным с точки зрения формирования внешнеполитического курса Азербайджанской Республики и ее взаимодействия с другими государствами", - сказал он.

Азербайджан уважает права других государств и народов, стремится к мирным отношениям с ними и взаимовыгодному сотрудничеству, добавил Мережко.