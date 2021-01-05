Али Керимли прикрывается именем героя: анатомия гнусности и подлой лжи

Донельзя радикализованная из-за упорного непонимания сути реалий и озлобленная на собственную судьбу выброшенного на свалку истории сломанного, ржавого механизма местная, скукоженная оппозиция устроена так, что любое событие, которое влияет на него негативно или же позитивно - через некоторое время теряет свое влияние на оный объект. Взять ситуацию с Отечественной войной, которую на Западе называют Второй Карабахской. Вспомните, как тотальное большинство азербайджанцев всего мира ощущало 9 ноября, когда боевые действия закончились. Сколько человек было эмоционально окрылено, некоторым вообще казалось, что все мечты и грезы осуществились.

Неумолимо проходит время, эффект уменьшается и приходит понимание того, что освобожденные от оккупационного армянского ига территории надо восстанавливать, вдыхать в коматозный организм дыхание. Дабы Карабах ожил, воспарил и жил.

Боль уменьшилась, стала совершенно малой.

Как всегда, разум находит причины для того, чтобы успокоить человека от всепоглощающей эйфории победы. И это хорошо в какой-то степени, ибо после радости победы пришла мотивация.

Всё так и должно быть.

Исключение - смертельная больная радикальная оппозиция и один из предводителей черносотенцев Али Керимли - ведь он давно деградировал из образа председателя ПНФА в истеричного блогера и лидера маленькой кучки отщепенцев с сомнительными целями.

Мелкотравчатый политик, точнее политикан, всегда и во всем пытающийся заиметь собственный гешефт, Али Керимли в дни Отечественной войны вынужденно, чуть ли скрепя зубами "поддерживал" народ и армию, что естественно, подразумевало поддержку и властей. Он каждый день восхвалял армию, призывал граждан поддержать вооруженные силы, пел панегирики солдатам и писал, писал о том, что каждая пядь оккупированных территорий должна быть освобождена.

Были и те, кто искренне удивлялся подобной смене несуществующего политического курса ярого критикана властей, ежедневно бубнящий из YouTube-каналов "независимых блогеров и политических активистов" с ярко выраженным когнитивным диссонансом о необходимости митингов, акций протестов и вообще, смене политического режима.

"Что же с ним?" вопрошали недоумевающие обыватели, кои не ведали и не могли знать истинные причины переобувания в воздухе местного Януса - ведь он в который раз решил воспользоваться моментом и стать борцом, предводителем, мудрым политиком и лидером.

Не удалось. Все попытки Али Керимли были жалки, потужны и неискренни, как и его сущность - он, как всегда, лгал, пытался манкировать и сыграть на опережение.

Но откровенная безграмотность, дилетантизм и эгоцентризм политического мещанина и откровенного декадента Али Керимли, обвиняющего власти в диктатуре, не давали ему минимального шанса на сколь-нибудь объективный и самое главное, адекватный анализ действительности.

Ведь политический ландшафт страны, не выжженный дотла огород ПНФА, где каждый из фанатеющих от Керимли индивидуумов легко и с радостью отказался от свободы - причем не только от свободы слова, инициативы, творчества... но и от свободы мыслить не в русле "генеральной линии председателя". Поэтому во всей радикальной оппозиции вы практически не найдете индивидуальностей.

Этой разномастной стаей сегодня управляют винтики и болтики, должности которых достаются им в награду за лояльность, безропотность и готовность, не рассуждая, выполнить любое приказание "Али бея".

Керимли с синдромом деперсонализации мир кажется нереальным, двумерным, как будто в тумане. Он эмоционально парализован и неспособен испытывать никакие чувства, всегда стремится к реализации абсурдных иллюзий и уверен, что все, кто не согласен с ним, тот непременно против него.

Хотя, увы, стоит признать, вся прогнившая насквозь радикальная оппозиция давно подвержена обсессивно-компульсивному расстройству.

И вот, позавчера Али Керимли разразился очередной уберпропагандистским статусом в своей фейсбучной странице. Как всегда, никакой конкретики, только общие пышные фразы, неотесанные аберративы, посылы в космос, бездарный слог и абсолютное отсутствие логики. Смесь дурной демагогии и безвкусицы, но очень показательная.

Председатель ПНФА в очередной раз устроил шоу унылого актера и убедительно доказал, что у него болезненное чувство "гетманства" - неустранимое желание застолбить свою нишу как в политике, так и в информационном пространстве. "Гетманство", спровоцированное соперничеством и так и не выработанным умением политических лидеров концентрировать свои силы на решении жизненно важных задач, далее ситуация приобретает черты цепной реакции и наиболее резко проявляется в среде радикальной оппозиции.

Керимли написал о Национальном герое, покойном генерале Поладе Гашимове, своей смертью ставшим бессмертным и превратившимся в истинного героя народа.

Гашимов был истинным, а не паркетным генералом - всегда на переднем краю, рядом с солдатами, делил с ними не только опасность, но и последний кусок хлеба.

Для солдат генерал Гашимов был идеалом, идолом - его обожали, им восторгались, ему завидовали, его любили. Как народ, так и руководство Минобороны считали генерала Гашимова истинным полководцем, аналитиком и одним из сильнейших личностей среди военных.

Память об истинном генерале будет вечной - ведь он погиб в окопе, сражаясь с врагом, и все мы прекрасно знаем подробности героической смерти Гашимова.

Потому и мерзка, отвратительная попытка Али Керимли, пользуясь именем и апеллируя к светлой памяти героя-генерала, подспудно, между строк показать гнилые зубы низвергнувшей саму себя в бездну ненависти радикальной оппозиции.

Керимли утверждает, что причиной всенародной любви к боевому генералу является его скромность, непритязательность в быту, простота в общении с подчиненными, стальная воля, несгибаемый характер и индифферентное отношение к материальным ценностям.

Все так, вроде А.Керимли не отступил от правды, но читаем дальше: "В отличие от многих, если не всех, генералов, Гашимов не был рабом златого тельца и для него главным принципом было не личное обогащение, а внимание к нуждам подчиненных. Потому и народ, дабы показать истинное место проворовавшимся генералам, вознес Гашимова в неимоверные высоты любви и обожания".

Столь пространная цитата из безбашенной и алогичной, хотя и апеллирующей на нравственные скрепы посыла Керимли к обществу, может, и покажется скучной, но она филигранно характеризует истинные мотивы постаревшего за продуваемым всеми ветрами забвения снесенном окопе оппозиции человека.

Он неисправим в своей упертости, двуличии и примитивном жонглировании словами с понятиями.

Весьма пространный фейсбучный опус А.Керимли только на первый взгляд покажется посвященным Поладу Гашимову, и обыватель воспримет сей аляповатый набор слов за воздание дани герою.

Но нет, между словами о герое проглядывает намерение А.Керимли очернить национальную армию, выставлять высокопоставленных военных в виде небезызвестных героев Салтыкова-Щедрина: помните рассказ про то, как мужик двух генералов кормил?

Али Керимли сознательно пишет полную ахинею и бред, прекрасно зная, что многие генералы национальной армии руководили блестящими операциями по разгрому врага, десятки генералов денно и нощно, без отдыха трудились, воевали и руководили.

Он знает, что многие генералы стали истинными героями войны и живыми идолами для простых солдат, а для народа - настоящими полководцами.

Керимли понимает, что именно благодаря аналитическому уму, таланту и профессионализму десятков генералов Отечественная война закончилась капитуляцией Армении и за успехами генералов стоит политический, военный и стратегический гений Главнокомандующего Ильхама Алиева.

С первых дней войны Али Керимли под высокопарными словами и пафосными выражениями пытался донести до общества гнилую, подлую и гнусную мысль: "Армия сражается отдельно от властей - победу обеспечат не генералы и политическая власть, а простой солдат".

То есть, совершая подлость, он пытался внести разлад в общество, вызвать беспокойство и напряжение, создать водораздел между армией и обществом.

Ему очень сильно повезло, что не жил во времена Иосифа Виссарионовича, иначе неминуемо был пойман и вздернут на ближайшем столбе как провокатор, паникер, двурушник и соглядатай врага.

Псевдополитик, действующий как тусклый представитель пятой колонны Али Керимли знает, что победа страны в Отечественной войне является полным провалом и проигрышем радикальной оппозиции, ведь именно они, истерично голосящие о превалировании западных ценностей и главное - интересов Запада в регионе, стали свидетелями единства народа и власти, армии и тыла, когда каждый из нас, независимо от местожительства и рода занятий, чувствовал себя солдатом победоносной армии.

Полемические возможности Али Керимли давно иссякли и его нынешний вербальный арсенал состоит лишь из демагогии, передергиваний фактов и тотального непонимания сути происходящий событий.

Он проиграл и должен покинуть сцену.

Но нет, Али Керимли с упорством тевтонского серва будет тянуть свой расшатанный и скрипучий обоз.

Такова судьба изгоев, отчужденных от народа ходом самой Истории.

Эльчин Алыоглу

Milli.Az