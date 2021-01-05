https://news.day.az/politics/1304138.html "Мы больше не сможем поехать в Зангезур" - бывший премьер Армении бьет тревогу
"Мы больше не сможем поехать в Зангезур" - бывший премьер Армении бьет тревогу
Бывший премьер-министр Армении Грант Багратян на пресс-конференции прокомментировал распространившиеся в Интернете слухи о том, что после села Шурнух Азербайджану будет передано село Кярки Араратской области, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Сегодня Азербайджан выдвинул требование и дал несколько дней, чтобы покинуть село Кярки. Отдав им Кярки, мы больше не сможем поехать в Зангезур. Граница Республики Армения будет заканчиваться в Араратской области...", - заявил Багратян.
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