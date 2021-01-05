Директор Экспертного совета Baku Network умер от коронавируса

Директор Экспертного совета "Baku Network", заместитель генерального директора АМИ Trend, доктор философии Эльхан Алескеров скончался от коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

После ухудшения состояния Эльхана Алескерова, заразившегося инфекцией COVİD-19, он был помещен в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Несмотря на все усилия врачей, сегодня Эльхан Алескеров скончался.

Эльхан Алескеров родился 14 марта 1955 года в Баку.

В 1972 году он окончил городскую среднюю школу № 150. Высшее образование получил в Азербайджанском техническом университете, был инженером-связником. Работал в НИИ "Азон" и органах безопасности Азербайджана. Выпускник Высшей школы в Минске. В 1987 году был заместителем председателя Общества "Дружба" по культурным связям с зарубежными странами, в 1988 году - зампредом Общества "Ветен" по культурным связям с зарубежными странами.

Эльхан Алескеров был участником Карабахской войны, имеет воинское звание полковника.

В 2000-2015 гг. неоднократно отправлялся по линии министерства иностранных дел в длительные командировки в зарубежные страны.

В 2000-2006 гг. работал дипломатом в посольствах Азербайджана в Анкаре и в 2008-2015 гг. - в посольстве Азербайджана в Гааге.

Эльхан Алескеров был учредителем центра "Кавказская Албания" и аналитического центра "Кавказ".

Он являлся членом Общественного объединения ветеранов органов спецслужб Азербайджана и членом Союза писателей. Автор двух книг и более 200 статей.

За первое научное исследование, проведенное в Азербайджане о романе "Али и Нино", был удостоен научной степени доктора философии по филологии.

АМИ Trend выражает глубокие соболезнования семье и близким бесценного члена нашего коллектива, политолога, доктора философии Эльхана Алескерова.

Allah rəhmət eləsin!