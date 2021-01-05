https://news.day.az/politics/1304176.html Депутаты Милли Меджлиса пронаблюдают за ходом президентских выборов в Кыргызстане
Депутаты Милли Меджлиса пронаблюдают за ходом президентских выборов в Кыргызстане
Для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Кыргызстане депутаты Милли Меджлиса 8 января отправятся в столицу страны город Бишкек.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, депутат Сабир Гаджиев пронаблюдает за выборами по линии Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ, а депутат Фазиль Мустафа - в составе наблюдательной миссии ТЮРКПА.
Визит завершится 13 января.
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