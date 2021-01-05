Депутаты Милли Меджлиса пронаблюдают за ходом президентских выборов в Кыргызстане

Для наблюдения за ходом внеочередных президентских выборов в Кыргызстане депутаты Милли Меджлиса 8 января отправятся в столицу страны город Бишкек.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, депутат Сабир Гаджиев пронаблюдает за выборами по линии Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ, а депутат Фазиль Мустафа - в составе наблюдательной миссии ТЮРКПА.

Визит завершится 13 января.