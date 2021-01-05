https://news.day.az/politics/1304192.html Азербайджанские и российские саперы проходят курсы по разминированию Агдама - ФОТО
Азербайджанские и российские саперы проходят курсы по разминированию Агдама - ФОТО
Сотрудники МЧС Азербайджана и Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий приступили к совместным подготовительным курсам по разминированию и расчистке Агдама от неразорвавшихся боеприпасов, сообщает Day.Az.
В связи с этим в поселке Гузанлы (Агдам) было проведено мероприятие.
После 45-дневных курсов первоначально на 100 га освобожденных территорий Агдамского района начнутся операции по разминированию и расчистке от неразорвавшихся боеприпасов.
Работы планируется завершить примерно за 3 месяца.
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