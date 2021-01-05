Турция до конца рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе

Мы до конца рядом с Азербайджаном в его справедливой борьбе. Следуя примеру наших предков, которые стали носителями мира и справедливости на трех континентах, славная турецкая армия борется за обеспечение безопасности и благополучия дружественных и братских стран.

Как передает Day.Az, об этом на мероприятии в память о шехидах Сарыкамышского сражения сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он отметил, что в рамках ООН, НАТО, ОБСЕ, а также двусторонних соглашений Турция прилагает огромные усилия, чтобы внести вклад в достижение мира в Азербайджане, Ливии, Косово, Афганистане, Боснии и Герцеговине, Катаре, Сомали, Судане и многих других странах.

Акар особо отметил значение девиза о том, что Турция и Азербайджан - это одна нация, два государства.

"Мы также с большой благодарностью вспоминаем помощь, оказанную в свое время братским азербайджанским народом нашим солдатам, которые насильно удерживались на острове Наргин. И мы со всеми своими возможностями до конца будем рядом с нашими братьями в их справедливой борьбе. Мы рядом с нашими азербайджанскими братьями и в печали, и в радости", - добавил он.