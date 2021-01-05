https://news.day.az/politics/1304199.html 14 азербайджанцев освобождены из армянского плена
14 азербайджанцев освобождены из армянского плена
В результате работы, проделанной Госкомиссией, 12 азербайджанских военнослужащих и два гражданских лица освобождены из армянского плена.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Исмаил Ахундов.
"В настоящее время в армянском плену находятся два гражданских лица, а в Азербайджане содержатся пять армян, в том числе двое военнослужащих и три гражданских лица. Соответствующая информация о них представлена в Международный комитет Красного Креста", - сказал он.
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