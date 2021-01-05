https://news.day.az/politics/1304232.html 28 декабря были освобождены из армянского плена еще два азербайджанца
28 декабря были освобождены из армянского плена еще два азербайджанца
Еще два гражданина Азербайджана возвращены из армянского плена.
Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Исмаил Ахундов.
По его словам, 28 декабря в Азербайджан из армянского плена возвращены два азербайджанских пленных - военнослужащий и гражданское лицо.
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