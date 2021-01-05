28 декабря были освобождены из армянского плена еще два азербайджанца

Еще два гражданина Азербайджана возвращены из армянского плена.

Как сообщает Day.Az, об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал глава рабочей группы Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших лиц Исмаил Ахундов.

По его словам, 28 декабря в Азербайджан из армянского плена возвращены два азербайджанских пленных - военнослужащий и гражданское лицо.