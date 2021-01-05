Обнародованы средства, поступившие в Фонд помощи Азербайджанской Армии на 5 января текущего года.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, на 5 января текущего года в Фонде помощи Азербайджанской Армии собраны средства в размере 211.920.320,58 манат, 11.176.390,65 долларов США, 183.484,92 евро, 593.924,33 турецких лир, 1.844,72 фунт стерлингов и 5.398.550,00 рублей. Фонд помощи Азербайджанской Армии создан Указом Президента Азербайджанской Республики от 8 декабря 2020 года номер 1204.