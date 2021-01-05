Президент Ильхам Алиев: Я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Теперь, когда смотришь на мавзолей Вагифа, сжимается сердце

Помню, и я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Я присутствовал на открытии мавзолея Вагифа, в ту морозную погоду. Теперь, когда смотришь на мавзолей Вагифа, сжимается сердце.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

"В Шуше должны быть восстановлены Дни поэзии Вагифа. Дни поэзии Вагифа проводились традиционно. Помню, и я с отцом был на Днях поэзии Вагифа. Я присутствовал на открытии мавзолея Вагифа, в ту морозную погоду. Теперь, когда смотришь на мавзолей Вагифа, сжимается сердце. Какими надо быть варварами? Какими надо быть жестокими? Что вам сделал азербайджанский народ? Он дал вам хлеб. Что вам сделал азербайджанский народ, что у вас столько ненависти в сердцах? Вы разрушаете города, изгоняете людей, разрушаете исторические памятники. Какие цели вы преследуете? Они считают, что эти зверства сотрутся из нашей памяти? 44 дня мы вели войну, можно сказать, нанесли полное поражение Армении. Мы могли предпринять любой шаг, любой! Но я говорил, что мы не воюем против гражданского населения. Мы не сражаемся против истории. Мы не сражаемся против религиозных памятников. Хоть один их религиозный памятник разрушен? Нет! Потери среди людей там не очень большие, да и те произошли случайно. Посмотрите, что сделали они? Ходжалинский геноцид, разрушение наших мечетей, городов. Они совершили против нас культурный геноцид. Весь мир, их покровители, друзья должны увидеть это. Старающиеся представить их, говоря их собственными словами, как цивилизованное пространство в окружении мусульман и верящие в это иностранные покровители, раскройте глаза и посмотрите, что они натворили?! Они дикари. Человек этого не сделает. Этому варварству должен был быть и был положен конец. Кто-то должен был преподать им урок или нет?" - сказал глава государства.