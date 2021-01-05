Президент Ильхам Алиев: Составляется список всех разрушений на освобожденных землях

Составляется список всех разрушений на освобожденных землях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

"Должен быть подготовлен список всех культурных объектов на освобожденных землях. Они и так были, но теперь нам нужно осмотреть их на месте, изучить их состояние, чтобы затем восстановить. Но, в первую очередь, конечно же, нужно провести их ревизию, квалификацию, и, пригласив международные компании, составить весь их список. Могу сказать, что составляется список всех разрушений на освобожденных землях. Мы предпримем шаги в юридической плоскости против тех, кто совершил эти разрушения", - сказал Президент Ильхам Алиев.