Потери армян превышают 7000 человек

Спустя почти два месяца после окончания активной фазы боевых действий в зоне карабахского конфликта власти Армении не обнародовали окончательные данные о своих потерях в ходе войны.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в очередном сюжете YouTube-канала Caliber.

Все сведения о потерях, которые публикует армянская сторона, носят частичный характер.

Ни один общий список, который претендовал бы на полноту, общественности до сих пор не был предоставлен. Очевидно, что власти Армении стараются скрыть часть своих потерь.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян 2 января подтвердила факт гибели 3 330 армянских военнослужащих в период с 27 сентября по 9 ноября.

Согласно ее публикации в Facebook, это те убитые, по чьим останкам к 1 января была завершена экспертиза. Она также отметила, что на идентификацию тел и останков с начала войны был взят 1 441 образец, на этапе исследования находится - 871.

По ДНК образцов уже идентифицированы 436 тел из 1 441 погибшего. Таким образом еще не идентифицировано порядка 1 тыс. останков.

Фактически заявление А.Никогосян дает основание полагать, что в учреждения минздрава Армении на исследование поступило не менее 4 335 тел убитых солдат. Однако эти данные нельзя считать окончательными.

31 декабря 2020 года так называемая "служба по чрезвычайным ситуациям" сепаратистов сообщила, что в период с 13 ноября по 30 декабря в зоне боевых действий найдены свыше 1 135 погибших, а поисковые работы продолжаются. Позже эта же структура обновила свои данные, согласно которым с 13 ноября по 4 января включительно было обнаружено 1 175 тел.

Из-за того, что данные А.Никогосян и сепаратистов не пересекаются, получается, что общее количество убитых достигает 5 490.

Еще 14 ноября экс-посол Армении в Ватикане Микаел Минасян сообщил о 4 750 подтвержденных смертях, о которых по документу было доложено премьер-министру Николу Пашиняну. С начала войны солдат хоронили даже в моргах для умерших от коронавируса, заявлял дипломат.

Таким образом власти Армении во время войны и после ее окончания целенаправленно скрывали свои потери, публикуя данные о 30-40 погибших в сутки.

Примечательно, что согласно заявлению Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей Армении, в память о погибших армянских военнослужащих было высажено 6 тыс. саженцев - цифра, близкая к истине.

Очередным подтверждением того, что армянская сторона скрывает данные о потерях является фотография главаря сепаратистов Араика Арутюняна, сделанная во время организованной им акции памяти 31 декабря. А.Арутюнян держал в то время фото бойца, который, по его собственным словам, являлся сыном его близкого друга - Горг Мовсисян, тогда как его имени нет в списках ни погибших, ни пропавших без вести.

Есть и еще одна причина того, что подлинное количество убитых армянских комбатантов заведомо превышает все официальные данные. Дело в том, что часть так называемых "добровольцев", отправившихся в зону боевых действий, просто не значится ни в каких списках. Вполне вероятно, что это могут быть наемники или террористы.

В материале "Новой газеты" говорится, что добровольцев принимали без всяких документов, а комбатанты заявляли, что уже тогда у них были тысячи погибших, хотя власти Армении сообщали лишь о 200.

Учитывая все это, можно предполагать, что потери армянской стороны в целом превышают 7 тыс.