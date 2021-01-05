Признание поражения Армении от Никола Пашиняна

Премьер-министр Армении написал статью "Истоки 44-дневной войны".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в опубликованной на сайте правительства Армении статье рассказывается о причинах поражения армянской дипломатии и армии, пути, приведшем Армению к нынешней плачевной ситуации.

Пашинян сообщает, что главным виновником сложившейся ситуации является тандем Кочарян-Саргсян. Премьер-министр Армении также признает, что долгие годы переговоры велись ради имитации.

В статье говорится, что под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан вел целенаправленную дипломатию и, по сути, поставил Армению и ее сторонников в затруднительное положение. Пашинян признает, что Президент Азербайджана на всех переговорах демонстрировал твердую и принципиальную позицию, все больше укрепляя её.

Армянский премьер подчеркивает, что Азербайджан внимательно следил за процессами в регионе и смог максимально использовать геополитическую ситуацию в своих интересах.

"В 2011 году экс-президент Серж Саргсян был готов передать семь районов Азербайджану, однако из-за твердой позиции Азербайджана о недопущении предоставления Нагорному Карабаху статуса казанская формула не сработала", - пишет Пашинян.

Обвиняя прежнюю власть, премьер Армении сообщает, что с мая 1994 года, когда было подписано соглашение о достижении режима прекращении огня, армянская сторона не добилась никаких успехов во всем переговорном процессе.

"Еще в 1996 году на Лиссабонском саммите Гейдар Алиев поставил Армению в безвыходное положение, где было зафиксировано, что мы одиноки в мире", - констатирует армянский премьер.

Признавая провал во время апрельских боев, Пашинян подчеркивает, что, хотя он предпринял множество попыток превратить так называемый режим в Нагорном Карабахе в одну из сторон переговоров, было уже слишком поздно что-либо изменить.

Говоря о провокации, совершенной Арменией в июле прошлого года, Никол Пашинян утверждает, что "июльская война", якобы, завершилась в пользу Армении, и выражает воодушевление этим. "Но тогда мы не оценили должным образом силу и возможности Азербайджана",- написал в статье премьер Армении.

Отметив, что война в сентябре не была начата только лишь по его инициативе, Пашинян сказал, что решение о её начале широко обсуждалось в правительстве Армении и было принято коллективно.

Таким образом, данную статью можно рассматривать как признание и объяснение поражения Армении на всех фронтах внутренней аудитории. Однако желая, чтобы эти факторы были учтены при реалистичном взгляде на будущее, Пашинян призывает общественность, так сказать, смириться с результатами и ситуацией, созданной Азербайджаном и его лидером.