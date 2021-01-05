Минобороны РФ исправило опечатку, связанную с Нагорным Карабахом

5 января на официальном сайте Министерства обороны России была допущена техническая ошибка в заголовке сообщения о выездных бригадах военных врачей-миротворцев, оказавших помощь более 1100 жителям в населенных пунктах Нагорного Карабаха.

Как сообщает Day.Az, в заголовке Нагорный Карабах, который является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, был представлен неверно. Руководство сайта ведомства мгновенно среагировало на техническую ошибку и сделало своевременное исправление, указав правильное название региона.