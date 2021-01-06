Президент Ильхам Алиев превратит Карабах в рай на земле

Это было в конце октября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев дал очередное свое блестящее интервью, на сей раз американскому телеканалу Fox News. Это был настоящий мастер-класс, наглядный пример блестящей аргументации и полемики, которой стоило бы поучиться лидерам многих государств, в том числе и активно поддерживающих Армению.

Отвечая на жесткие вопросы американского журналиста, в том числе и касавшиеся вопросов внутриполитического устройства нашей страны, Президент Азербайджана Ильхам Алиев привел веские доказательства того, что даже США, так активно критикующие иные государства мира, должны вспомнить о том, что в этой мировой державе сильны позиции семейных кланов. Семейства Бушей, Клинтонов, к примеру.

Эти аргументы главы нашего государства обезоружили журналиста Fox News, который на своем веку сделал множество интервью с политиками самого разного уровня. "Господин Президент, Вы знаете американскую политику", - вынужден был констатировать он. "Знаю. Я подготовленный человек", - ответил Президент Азербайджана Ильхам Алиев. И этот ответ, сама манера ведения дискуссии с представителями ведущих мировых СМИ доказала, что именно Президент Ильхам Алиев стал главным оружием нашей страны в ходе победоносной 44-х дневной войны с Арменией.

Только такой, всесторонне подготовленный политик смог правильно все спрогнозировать, нанеся мощнейший ответный удар по противнику. Только очень подготовленный политик мог правильно предусмотреть реакцию мировых лидеров на операцию по принуждению агрессора к миру, обезопасив свою страну от открытого военного вмешательства в эту войну. Только очень подготовленный политик мог создать экономически сильное государство с мощной и способной выполнять все поставленные перед ней задачи армией.

Только очень подготовленный политик мог одержать величайшую победу в 44-х дневной войне, вернув все находившиеся под оккупацией территории нашей Родины. И сейчас мы видим, как наступает новый этап в жизни Карабаха. Он стремительно превращается в самое красивое, поистине райское место на всем Южном Кавказе. И вот, мы уже услышали о том, что наша великая, обретшая свободу Шуша объявлена культурной столицей Азербайджана.

Это правильный и своевременный шаг со всех точек зрения. Шуша, исторически являвшаяся колыбелью азербайджанской культуры и местом рождения величайших наших поэтов и композиторов, певцов и музыкантов, эта консерватория Кавказа достойна возрождения, обретения большей славы и восхищения со стороны каждого, кто посетит ее.

Символично, что 2021 год объявлен в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви". Коллектив Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета с радостью и гордостью продемонстрирует в освобожденной, великой Шуше балет "Семь красавиц" Гара Гараева, созданный по мотивам поэмы "Семь красавиц" из "Хамсе" ("Пятерицы") Низами Гянджеви.

Там же, в культурной столице нашей Родины мы будем счастливы показать балет "Низами" Фикрета Амирова. Кроме того, учитывая то, что в Шуше располагался разрушенный армянскими вандалами мавзолей великого поэта Вагифа, мы продемонстрируем там оперу "Вагиф" Рамиза Мустафаева. В целом же, я глубоко убежден в том, что каждый из нас, деятелей культуры, обязан сделать все возможное и даже невозможное для прославления Шуши, для доведения до мира правды о том, сколь долог и тяжел был ее путь домой.

Безусловно, самая большая ответственность тут ложится на плечи нового министра культуры Азербайджана Анара Керимова. Со всей ответственностью заявляю, что это очередное блестящее кадровое назначение Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как известно, 20 июля 2020 года распоряжениями главы нашего государства Анар Керимов был назначен первым заместителем министра культуры Азербайджанской Республики, одновременно ему были предоставлены полномочия временно исполнять обязанности министра культуры.

Хочу отметить, что за столь небольшой временной отрезок Анар Керимов сумел продемонстрировать себя как человек, умеющий слышать и слушать, как профессионал, понимающий всю сложность и ответственность сферы культуры. Говорю это как человек, имевший неоднократный опыт общения с господином министром, который является не только кадровым, но и прирожденным дипломатом.

Он, замечу, в совершенстве владеет не только азербайджанским и русским, но также английским и французским языками. Кроме того, Анар Керимов прекрасно проявил себя на посту постоянного представителя Азербайджанской Республики при ЮНЕСКО. Это именно та структура, которая проявляет ныне совершенно непонятное и предвзятое отношение к Азербайджану, превращаясь, по меткому выражению Президента Ильхама Алиева, в филиал одного государства.

Безусловно, опыт Анара Керимова будет бесценен в плане выстраивания диалога с ЮНЕСКО, в деле работы с ИСЕСКО, эксперты которой скоро посетят нашу страну, освобожденные из-под оккупации территории, дабы воочию убедиться в том, как армянские вандалы обошлись с мусульманскими памятниками в Карабахе. В целом же, я убежден, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев, будучи очень подготовленным политиком и государственным деятелем, подбирает себе команду таких же блестяще подготовленных профессионалов. Это и есть гарантия того, что Шуша и все освобожденные территории нашей страны действительно превратятся в земной рай, а Азербайджан ждут новые, блестящие победы.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана,

директор Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета