https://news.day.az/politics/1304481.html Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Казахстане
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за ходом парламентских выборов в Казахстане
Депутаты Милли Меджлиса 7 января совершат поездку в столицу Казахстана город Нур-Султан для наблюдения за ходом парламентских выборов в этой стране.
Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, депутат Арзу Нагиев будет наблюдать за ходом выборов по линии Межпарламентской Ассамблеи и Исполнительного комитета СНГ, а депутат Нагиф Гамзаев - по линии ТЮРКПА.
Во время выборов, которые пройдут 10 января наши депутаты побывают на ряде избирательных участков, будут наблюдать за ходом выборов, активностью избирателей.
Поездка завершится 15 января.
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