Ни один человек, проявивший героизм в Отечественной войне Азербайджана, не будет обделен вниманием

Азербайджанское государство всегда уделяло особое внимание и заботу семьям шехидов, инвалидам и участникам Карабахской войны.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Джавид Османов, передает Day.Az.

По его словам, улучшение условий жизни семей шехидов и ветеранов первой Карабахской войны, обеспечение их автомобилями, повышение размеров пособий и другие вопросы были приоритетными для государства.

"После окончания 44-дневной Отечественной войны славной победой Азербайджана для комплексного решения проблем семей шехидов, раненых во второй Карабахской войне, а также лиц, принимавших участие в этих боевых действиях, распоряжением Президента Ильхама Алиева был создан Фонд "YAŞAT". Теперь Фонд интересуется проблемами и заботами этих людей, проводит целенаправленную работу в направлении решения их проблем.

Наряду с этим по случаю этой славной победы распоряжениями главы государства большое количество наших солдат и офицеров было награждено различными орденами и медалями.

"В данном вопросе никто не будет обделен вниманием и не останется в стороне. На данный момент около 90 тысяч граждан награждены различными медалями. Возможно, документы по представлению к награде некоторых лиц задержались по какой-либо причине, ведь охватить всех за короткое время непросто. Следует проявить терпение и выдержку, каждому будет уделено должное внимание. Нет даже малейшего сомнения в том, что ни один солдат и офицер, принявший участие в Отечественной войне и проявивший героизм и отвагу в освобождении наших земель, не будет обделен вниманием и заботой государства", - сказал Джавид Османов.