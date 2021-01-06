Своей успешной деятельностью Международный центр Низами Гянджеви во многом обязан видению Президента Ильхама Алиева.

Об этом в среду сказал Trend Президент Албании Илир Мета, передает Day.Az.

По его словам, Международный центр Низами Гянджеви является важной площадкой для пропаганды не только творчества известного азербайджанского поэта, но и многих других благородных ценностей мира, терпимости, мультикультурализма, сотрудничества и взаимопонимания, которые объединяют Албанию и Азербайджан.

Отметим, что пятого января 2020 года Президент Ильхам Алиев подписал указ об объявлении 2021 года в Азербайджане "Годом Низами Гянджеви". В 2021 году с рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви исполняется 880 лет.

"Международный центр Низами Гянджеви на протяжении многих лет своего существования превратился в поистине глобальную платформу для обсуждения, оценки и поиска решений наших общих проблем - от проблем, с которыми еще предстоит столкнуться в стремлении построить инклюзивное общество, до требований новой внешней политики, в числе которых в последнее время сложные задачи эффективной борьбы с пандемией COVID-19. И это лишь некоторые из них. Снова и снова во время дебатов, проводимых Центром, звучит четкое послание: только вместе, через диалог и сотрудничество, мы сможем найти правильное и устойчивое решение этих проблем", - сказал он.

Илир Мета добавил, что своей успешной деятельностью Центр во многом обязан видению Президента Азербайджана Ильхама Алиева, руководству Вайры Вике-Фрейберги и Исмаила Серагельдина и, конечно же, вдумчивой и напряженной работе генерального секретаря Ровшана Мурадова.